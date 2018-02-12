Yabancılara konut satışında büyük artış

Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 2013 yılında yabancılara satılan konut sayısı 12 bin 181 iken 2017 yılında bu rakamın 22 bin 234 olduğu anlaşıldı. Buna göre, son beş yılda yabancılara yapılan konut satışlarının toplamının 94 bin 393 konuta ulaştığı tespit edildi.

Geçtiğimiz yıl, 2016 yılına göre yabancılara yapılan konut satışlarında en fazla artışın yüzde 40,8 ile İstanbul’da olduğu görüldü. İstanbul’u yüzde 31,3 ile Yalova, yüzde 31,1 ile Ankara ve yüzde 20,7 artış ile Trabzon’un izlediği saptandı. Aydın’da ise yabancılara yapılan satışlarda yüzde 5,2 oranında azalma olduğu belirlendi. 2017 yılında yabancılara yapılan konut satışları toplam satışın yüzde 1,6’sını oluştururken, yabancıların en çok konut aldığı şehir 8 bin 182 konut ile İstanbul oldu. İstanbul'u 4 bin 707 konut ile Antalya, 1.474 konut ile Bursa’nın izlediği tespit edildi.

En çok konutu Arap ülkeleri aldı …

2017 yılında ülke uyruklarına göre yabancılar tarafından yapılan konut alımlarının yaklaşık yüzde 84'ünün 20 ülke tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Yabancılar tarafından yapılan konut alımlarında ilk sırayı 3 bin 805 konut ile Irak vatandaşları aldı. Suudi Arabistan vatandaşları 3 bin 345 konut ile ikinci sırada yer alırken, Kuveyt vatandaşlarının da 1.691 konut ile üçüncü sırada olduğu tespit edildi.