ProPlan, 9. kez dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM'de

ProPlan Proje Yönetimi, alanında dünyanın en büyük organizasyonu olarak gösterilen MIPIM 2018 Fuarı’nda ana fuar binası P-1.K72 numaralı standında uluslararası yatırımcılarla bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Uluslararası projelerin iş hacmindeki payını her yıl daha da artıran, projelerin gelişimini, tasarımını, planlamasını, yapımını, işletmesini ve değerlendirmesini sıfır hata ile yöneten ProPlan Proje Yönetimi, 13-16 Mart 2018 tarihleri arasında Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM 2018’e katılacak. ProPlan Proje Yönetimi, MIPIM’de Türkiye’yi temsil eden birkaç kuruluştan biri olacak.

100 ülke, 24.200 ziyaretçinin katılım gösterdiği MIPIM’de bu yıl T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’nin değerli katılımıyla daha da güçlü bir Türkiye temsiliyeti gerçekleştirilecek.

MIPIM 2018’te dört gün boyunca yabancı yatırımcılarla buluşacak olan ProPlan Proje Yönetimi, ana fuar binası P-1.K72 numaralı standında yer alacak. ProPlan Proje Yönetimi; bu organizasyon aracılığıyla Avrupalı yatırımcılarla da bir araya gelme fırsatı yakalamış olacak.

HEDEF PAZARLARA ULAŞMA AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

ProPlan’ı uluslararası arenaya yayılmış, birçok şubesi olan bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini belirten ProPlan Proje Yönetimi ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Özber, “Bu konuda fuarların çok olumlu katkısı olduğuna inanıyoruz.” dedi.

ProPlan’nın yurt dışında adını başarılarıyla duyurmuş bir firma olduğunu vurgulayan Özber, “Özellikle havalimanı projeleri ile Azerbaycan, Libya, Sudan, Umman, Türkmenistan’da hizmet verdik. Dubai’de ise danışmanlık hizmeti verdiğimiz iki tower projesi var. Hedefimiz, yurt dışında ağırlıklı Türki Cumhuriyetler, Rusya ve Ortadoğu’da daha fazla projede yer almak. Ağustos 2017’de Katarlı proje yönetim firması ASTAD ile yapmış olduğumuz mutabakat anlaşması doğrultusunda bu bölgede çok daha fazla projede hizmet verebileceğimize inanıyoruz. Afrika da firmamızın göz ardı etmediği hedef bölgeler arasında. MIPIM 2018, bu hedef pazarlara ulaşmamız açısından büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM'de 9. kez yer alacaklarını vurgulayan Özber, “MIPIM, hem ülkemiz hem de firmamız açısından oldukça önemsediğimiz bir organizasyon. Ülkemizin burada temsil edilmesi tabi çok büyük önem taşıyor. Firmamız içinse uluslararası arenada yarışabilmek, vermiş olduğumuz hizmetleri global bir alana yayabilmek açısından MIPIM’de yer almanın katkısı yadsınamaz.” dedi.

24 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

100 ülke, 24.200 ziyaretçinin katılım gösterdiği dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’de bu yıl Türkiye Ana Oturumu, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’nin yapacağı açılış konuşması ile başlayacak. “İpek Yolu; Türkiye'den Dünyaya Açılan Kapı...” başlığıyla gerçekleşecek olan oturum ile uluslararası katılımcılara yatırım potansiyelleri tanıtılacak.

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın İstanbul Çadırı’nda gerçekleştireceği sunum da Türkiye’nin yatırım fırsatlarına dikkat çeken etkinliklerden biri olacak.