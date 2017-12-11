'Kimlikli kentler' geliyor

11 Aralık 2017 11:27
'Kimlikli kentler' geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'binaların 5 artı 1 esasına göre yapılması' talimatının ardından şehirleşmede yeni bir dönem başlıyor. AK Parti, 81 ili ilgilendiren ve 'Kimlikli kentler' olarak da adlandırılan çalışma için ocak ayı itibarıyla sahaya inecek.

 AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, hayata geçireceği projeyle kentlerin 2023 vizyonunu yeniden masaya yatırıyor. Bu çerçevede uygulanacak 'Şehrim 2023' vizyonu ile 81 ilin röntgeni çekilecek.

 
 
Kimlikli kentler olarak da adlandırılan çalışmanın detaylarını anlatan AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, her şehirde içinde üniversitelerin ve meslek odalarının yer aldığı bir platform kuracaklarını söyledi. Karaaslan "Şehirleri tek tek dolaşacağız ve halka soracağız" dedi.
Türkiye gazetesinin haberine göre projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurul üyelerine sunduklarını dile getiren Karaaslan, "Açık ve yeşil alan kullanımlarının arttığı, bir takım estetik unsurların daha ön plana çıktığı, herkes için yaşanılabilir şehirler hayalimiz var" diye konuştu.
 

'MİLLİ MİMARİ DÖNEMİ BAŞLIYOR'
 
Referansı çok güçlü olan Türk medeniyetinin izlerini, gelecek yılların ihtiyaçları ve teknolojisiyle harmanlayacaklarını söyleyen Karaaslan, "Belki buna 'millî mimari dil' de diyebiliriz" şeklinde konuştu.
 
Karaaslan, ocak ayı itibariyle sahaya inip startı vereceklerini ifade ederek, 'Şehrim 2023' projesinin aynı zamanda 2019 seçimlerine de bir altlık olacağını vurguladı.
 
'HASANKEYF İNSANI DAMDA UYUMAYI SEVİYOR'
 
'Şehrim 2023' ile bazı yerlerde 5+1 yerine çok daha alçak katlı binalar yapılabileceğini anlatan Karaaslan, buna örnek olarak Hasankeyf'i işaret etti. Karaaslan "Hasankeyf insanı damda uyumayı seviyor. Bunun gibi analiz çalışmalarıyla bugün orada üretilen konut tipleri artık tek katlı" ifadelerini kullandı.
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Okuyucu Yorumları4 yorum
  • 18 Oy
    haberi okumadım. akp yapıyorsa kesin halka bir zararı vardır.
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  • 9 Oy
    Bırakın şu Beton yığını ile uğraşmayın paraları sanayi devrimine yatırım yapalım gelişmemiz için sözde milli değil gerçekten milli üretim yapan olmalıyız yıllardır toki beton yığınına dönderdiniz ülkemizi ne geçti koskoca sıfır üretime geçip satmaya başlayalım paramızın değersiz oluşunu değerlendirelim dışa üretim yapalım hazır yemeyi bırakalım devlet destekli toki yerine devlet destekli sanayi üretim fabrikalaşma devlet kontrolünde dışa satalım hiç birşey geç değildir biryerden başlamak lazım
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  • 6 Oy
    hadi benim güzel ülkem Bırakın şu Beton yığını ile uğraşmayın paraları sanayi devrimine yatırım yapalım gelişmemiz için sözde milli değil gerçekten milli üretim yapan olmalıyız yıllardır toki beton yığınına dönderdiniz ülkemizi ne geçti koskoca sıfır üretime geçip satmaya başlayalım paramızın değersiz oluşunu değerlendirelim dışa üretim yapalım hazır yemeyi bırakalım devlet destekli toki yerine devlet destekli sanayi üretim fabrikalaşma devlet kontrolünde dışa satalım hiç birşey geç değildir biryerden başlamak lazım
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  • 3 Oy
    binaları görür görmez hiç okuma gereği bile duymadım bende istanbul bitti artık kalabalık yuvası beton yuvası hastalık yuvası oldu maalesef beton bina yığını ülke
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